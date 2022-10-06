MISTERBIANCO . SORPRESO A BRUCIARE RIFIUTI IN CONTRADA “SORBIA”: DENUNCIATO UN 77ENNE.

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno deferito in stato di libertà per “combustione illecita di rifiuti”, un 77enne del posto. Al riguardo i militari, durante un servizio di prevenzione a...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno deferito in stato di libertà per “combustione illecita di rifiuti”, un 77enne del posto.

Al riguardo i militari, durante un servizio di prevenzione a “largo raggio”, mirato in particolare al contrasto dei reati ambientali, nell’attraversare il territorio della contrada “Sorbia” del Comune di Misterbianco, hanno sorpreso l’uomo mentre stava appiccando il fuoco a diversi sacchi di rifiuti, abbandonati lungo la strada, in un’area adiacente ad un vasto terreno incolto, con presenza di sterpaglie.

Nella circostanza i Carabinieri, nella considerazione che l’incendio si era già ampiamente sviluppato in un modo tale da non riuscire a domare le fiamme con gli estintori in dotazione e che le fiamme si stavano sviluppando in una zona non distante da alcune abitazioni, hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco che, tempestivamente sopraggiunti, hanno provveduto spegnere l’incendio.