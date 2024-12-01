MOMENTI DI PAURA QUESTA MATTINA SULLA SUPERSTRADA 121: VOLKSWAGEN PASSAT IN FIAMME

Attimi di panico questa mattina, 1° dicembre 2024, per il conducente di una Volkswagen Passat che ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia lungo la superstrada 121.L'incidente è avvenuto in...

L'incidente è avvenuto intorno alle 7:50, nel tratto compreso tra gli svincoli del centro commerciale e quello di Palazzolo, in direzione Paternò. Le fiamme si sono sviluppate nella parte anteriore del veicolo, costringendo il conducente a fermarsi immediatamente e ad abbandonare l'auto. Fortunatamente, è riuscito a mettersi in salvo prima che il fuoco avvolgesse completamente la vettura.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area, evitando conseguenze più gravi. Non si registrano feriti.

Le cause del rogo non sono ancora chiare, anche se si ipotizza un guasto tecnico. L'episodio ha comunque causato rallentamenti e disagi al traffico nel tratto interessato.