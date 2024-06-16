MOMENTI DI TENSIONE E PAURA OGGI A PATERNO': UOMO IN STATO DI ALTERAZIONE CREA PANICO TRA I RESIDENTI
Nel pomeriggio di oggi, 16 giugno 2024, i residenti di Via Giovanni Verga a Paternò hanno vissuto momenti di grande tensione a causa del comportamento di un individuo visibilmente alterato.
Intorno alle ore 14.30, un uomo in evidente stato di agitazione, con una bottiglia in mano, si è introdotto negli androni delle palazzine della zona, bussando ai vari appartamenti.
Il suo comportamento ha generato paura e preoccupazione tra i residenti, creando una situazione di allarme.
Sul posto è prontamente intervenuta un’ambulanza del servizio sanitario del 118.
Tuttavia, vista la difficoltà nel poter stabilizzare l'uomo, il personale medico ha richiesto il supporto dei Carabinieri.
Grazie alla loro assistenza, è stato possibile calmare l’individuo, permettendo così al personale sanitario di procedere con il suo trasferimento presso l’ospedale più vicino per un’adeguata assistenza medica.
Questo episodio ha sollevato non poche preoccupazioni tra i residenti e i frequentatori della zona.
La comunità spera in un maggiore controllo del territorio per evitare che simili episodi possano ripetersi in futuro, assicurando così un ambiente sereno e sicuro per tutti.