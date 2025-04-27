Monreale, si aggrava il bilancio della sparatoria in centro: morto un terzo giovane

Monreale – È tragico il bilancio della sparatoria avvenuta nella notte tra via Benedetto D'Acquisto e Piazza Duomo, nel pieno centro di Monreale. È morto all'ospedale Civico di Palermo Andrea Miceli,...

Monreale – È tragico il bilancio della sparatoria avvenuta nella notte tra via Benedetto D'Acquisto e Piazza Duomo, nel pieno centro di Monreale. È morto all'ospedale Civico di Palermo Andrea Miceli, 26 anni, uno dei tre giovani feriti gravemente durante la sparatoria. Le altre vittime sono Massimo Pirozzo, anche lui di 26 anni, e Salvatore Tordo, di 24.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tutto sarebbe iniziato da una lite scoppiata per futili motivi davanti a una pizzeria, in un momento di grande affollamento: ai tavoli dei locali della zona si contavano almeno un centinaio di persone. In pochi istanti la tensione è degenerata: uno dei giovani avrebbe estratto una pistola, sparando almeno quindici colpi.

A cadere sotto il fuoco sono stati tre ragazzi, tutti incensurati e residenti a Monreale. Due giovani palermitani sono stati portati in caserma per essere interrogati: si sospetta che sia stato uno di loro ad aprire il fuoco.

La cittadina arabo-normanna, che si preparava alle tradizionali celebrazioni del Santissimo Crocifisso, si è improvvisamente ritrovata immersa nel silenzio e nello sgomento. Il sindaco Alberto Arcidiacono ha annunciato la convocazione di una giunta straordinaria nelle prossime ore per affrontare l'emergenza e dichiarare il lutto cittadino.

L'indagine è in corso per chiarire ogni dettaglio della tragedia che ha spezzato la vita di tre giovani e sconvolto un'intera comunità.