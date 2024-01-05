MONZA. SORELLINE DI 12 E 16 ANNI FERMATE DOPO UN FURTO DA MEZZO MILIONE DI EURO

Due sorelle di 16 e 12 anni sono state bloccate dalla Polizia di Stato a Monza, dopo aver rubato da un appartamento borse di lusso, gioielli e orologi del valore complessivo di circa 500 mila euro.Il...

Due sorelle di 16 e 12 anni sono state bloccate dalla Polizia di Stato a Monza, dopo aver rubato da un appartamento borse di lusso, gioielli e orologi del valore complessivo di circa 500 mila euro.

Il proprietario di casa, che ha chiamato il 112, le ha inseguite in strada dopo essersi accorto dell'effrazione.

È accaduto la mattina della Vigilia di Natale, ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato le due minori, entrambe di origini slave, sedute sul marciapiede con il padrone di casa e un vicino in piedi, davanti a loro. L'uomo ha spiegato di averle viste dalla finestra mentre si allontanavano con diverse borse di valore in mano, di proprietà della moglie, e di essere riuscito a fermarle grazie all'intervento di un altro residente della zona. Addosso le due sorelle avevano cacciaviti e forbici, oltre a un pezzo di plastica ricavato dal flacone di uno shampoo, utilizzati per manomettere la serratura dell'abitazione.

Nelle borse rubate le ragazzine avevano nascosto i gioielli e gli orologi, tra cui Rolex, Patek Philippe e Frank Muller. La 16 enne, alle spalle diversi precedenti penali, è stata arrestata per furto con scasso e accompagnata per il Cpa di Genova. La sorellina, incensurata, non essendo imputabile per la giovane età, è stata affidata al legale della famiglia che si trova in Francia.