MOTTA SANT'ANASTASIA: AUTO CONTRO PALO DELLA LUCE

Incidente stradale, intorno alle ore 18 sulla strada provinciale 13 a Motta Sant'Anastasia, nei pressi del cimitero. Il conducente di un'autovettura, una Bmw, per cause in via d'accertamento, ha impro...

A cura di Redazione Redazione
01 gennaio 2019 19:13
Dintorni
Incidente stradale, intorno alle ore 18 sulla strada provinciale 13 a Motta Sant'Anastasia, nei pressi del cimitero. Il conducente di un'autovettura, una Bmw, per cause in via d'accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo della pubblica illuminazione. Nonostante la violenza dell'impatto il conducente é uscito praticamente illeso. Il palo della luce è stato completamente divelto tanto da rendere necessario l'intervento dei tecnici Enel . Sul posto la Polizia Municipale di Motta e la protezione civile di Motta per supporto alla Polizia Municipale

