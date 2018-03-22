MOTTA SANT'ANASTASIA: Furto in gioielleria nella notte
MOTTA SANT'ANASTASIA: Furto in gioielleria nella notte
A cura di Redazione
22 marzo 2018 13:30
Furto in gioielleria nel cuore della notte nella gioielleria Restivo in piazza Umberto a Motta San’Anastasia.
Il proprietario del negozio, Alessandro Restivo, intervenuto allo scattare dell’allarme del negozio, è riuscito a mettere in fuga i rapinatori evitando che il danno fosse maggiore. “Oggi il negozio è aperto già dalle 3,30 del mattino, ma non per mia volontà”, ha scritto il proprietario su Facebook.
