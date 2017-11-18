MUSUMECI PROCLAMATO GOVERNATORE DELLA SICILIA

Nello Musumeci è stato proclamato presidente della Regione siciliana dalla Corte d'appello di Palermo. Al momento della proclamazione da parte del presidente del Corte, Matteo Frasca, il neo governato...

Nello Musumeci è stato proclamato presidente della Regione siciliana dalla Corte d'appello di Palermo. Al momento della proclamazione da parte del presidente del Corte, Matteo Frasca, il neo governatore Musumeci si è commosso. In prima fila nell'aula magna con Musumeci c'erano il figlio Salvo e la nipote Rita. Un applauso ha chiuso la breve cerimonia, presenti un centinaio di persone.

Al termine, nell' atrio del palazzo di giustizia il neo presidente è stato festeggiato dalla folla: tanti gli abbracci e baci.

Si è insediato a Palazzo d'Orleans il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Il cambio di consegne con l'uscente Rosario Crocetta s'è svolto in un clima cordiale e scherzoso.

I due sono entrati insieme nella sala Alessi, sorrisi e strette di mano. Crocetta ha regalato a Musumeci "Viaggio in Sicilia", di Johann Wolfgang Goethe, il neo governatore ha ricambiato la cortesia donando cinque testi di Oscar Wilde (il ritratto di Dorian Gray, Aforismi,

La ballata del carcere di reading, Salomè e L'importanza di chiamarsi Ernesto) e un libro con una raccolta di foto di Luigi Pirandello. "Lei è una persona trasgressiva, avrei voluto regalarle un testo di Pasolini che lei adora come lo adoro io ma non l'ho trovato", ha detto Musumeci rivolgendosi a Crocetta.