“Nasce Etna Sky: la nuova compagnia aerea siciliana promette voli più economici”

«I biglietti costano troppo, viaggiare è impossibile? Presto potrete smettere di dirlo e cominciare a volare siciliano». Con queste parole il parlamentare nazionale Manlio Messina, deputato catanese (ex Fratelli d’Italia, oggi al gruppo misto), ha annunciato sui propri canali social la nascita di una nuova compagnia aerea made in Sicily, anticipandone anche il nome: Etna Sky.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Messina, il progetto punta a offrire tariffe più competitive e «prezzi speciali per i nostri conterranei», con l’obiettivo di contrastare il caro-voli che da anni penalizza i passeggeri siciliani, soprattutto sulle tratte da e per il Nord Italia.

Nel post, il parlamentare ha pubblicato anche la foto di un aereo con quella che dovrebbe essere la livrea ufficiale della futura compagnia. «Noi stiamo per decollare – conclude – e voi preparatevi ad allacciare la cintura».

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli su flotta, rotte, tempi di avvio o investitori, ma l’annuncio sta già facendo discutere sui social, dove molti utenti accolgono con curiosità — e qualche scetticismo — la possibile nascita di un vettore siciliano competitivo.