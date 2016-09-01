Nascondeva la droga in casa pronta per essere spacciata

Ai domiciliari un 33enne paternese

95047.it Di seguito, la nota diffusa dai militari della Compagnia di piazza della Regione:

"I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato, nella flagranza, il 33enne, paternese, Rosario PECI, poiché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Alle prime ore del mattino, grazie ad una breve ma efficace attività info-investigativa, i militari del Nucleo Radiomobile hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo sottoponendola a perquisizione al termine della quale sono stati rinvenuti e sequestrati: 55 grammi di “marijuana”, di cui una parte 27 già suddivisa in dosi – per l’esattezza 27 - e l’altra ancora da preparare nonché del materiale utilizzato proprio per confezionare lo stupefacente. L’arrestato, in attesa di essere ammesso al giudizio per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari".