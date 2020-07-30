NEL WEEKEND, ATTESE PUNTE SUPERIORI AI +40 °C

L’ondata di caldo africano che sta interessando la nostra isola, entrerà nei prossimi giorni nel vivo, con l’arrivo di termiche a quota 850 hPa (1500 metri circa) prossime ai +24/+25 °C.Tutto ciò si t...

L’ondata di caldo africano che sta interessando la nostra isola, entrerà nei prossimi giorni nel vivo, con l’arrivo di termiche a quota 850 hPa (1500 metri circa) prossime ai +24/+25 °C.

Tutto ciò si tradurrà in un ulteriore aumento delle temperature sulla nostra isola che sarà quindi interessata da aria molto calda di origine sub-tropicale; le massime, secondo le previsioni del sito centrometeosicilia.it potranno raggiungere facilmente i +36°C/+37 °C nelle zone interne, con punte fin oltre i +40°C.

Nelle aree costiere registreremo valori più contenuti ma tassi d’umidità più elevati, che renderanno il clima afoso e caldo anche durante la notte.

PREVISIONI

Venerdì 31 luglio

Sin dal mattino e per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta l’isola. Qualche addensamento possibile nelle ore pomeridiane nelle zone interne centro-orientali.

Temperature in ulteriore aumento, con punte di 38°C/40°C nelle zone interne di trapanese, catanese, ennese e nisseno; molto caldo anche durante la notte.

Venti deboli o localmente moderati in prevalenza da nord, nord-ovest, a regime di brezza lungo le aree costiere.

Mari in generale poco mossi, localmente mosso il canale di Sicilia nel pomeriggio.

Sabato 1 agosto

Al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta l’isola. Nel pomeriggio qualche addensamento nelle zone interne della Sicilia centro-orientale, che localmente potrà sconfinare anche lungo la costa meridionale; schiarite più ampie sul resto dell’isola.

Temperature in lieve ulteriore aumento, con massime facilmente oltre +37°C/+38°C nelle zone interne, con punte fino a +40 °C/+41 °C nell’entroterra catanese, ennese e trapanese.

Venti deboli di direzione variabile, a regime di brezza lungo le aree costiere.

Mari in generale poco mossi, ad eccezione del canale di Sicilia che risulterà mosso.

Domenica 2 agosto

Sin dal mattino e per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta isola. Qualche addensamento possibile ancora nelle zone interne sella Sicilia centro-orientale nel pomeriggio.

Temperature senza variazioni di rilievo sia nei valori massimi che minimi. Ancora molto caldo con punte di +40°C nelle zone interne centro-orientali.

Venti deboli in prevalenza da nord, a regime di brezza lungo aree costiere.

Mari in generale poco mossi; mosso il Canale di Sicilia nel pomeriggio.