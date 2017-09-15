NIENTE CONFEZIONI FERRERO GRATIS. IL MESSAGGIO DI WHATSAPP È UNA BUFALA

In queste ore, attraverso messaggistica istantanea, sta circolando un falso messaggio con il quale la FERRERO comunica la distribuzione gratuita di alcuni prodotti a coloro che attraverso un link tras...

Si tratta di messaggi ingannevoli si raccomanda pertanto di non seguire alcun link e tenere sempre aggiornato il proprio programma antivirus.

Naturalmente si tratta di un falso: Ferrero non sta distribuendo merendine, snack o confezioni di Nutella gratis.

Ferrero – ribadendo la propria estraneità all’operazione – ha scelto di combattere la bufala sui social attraverso i social stessi e sta predisponendo un warning, ovvero un avviso di attenzione, sui propri siti internet e social media, per mettere in guardia i propri clienti e consumatori dalle truffe.

Ecco il comunicato dell'azienda