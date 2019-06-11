NOEMI, LA BIMBA FERITA A NAPOLI DIMESSA DAL SANTOBONO: È TORNATA A CASA

Noemi, la bimba di 4 anni ferita in una sparatoria avvenuta lo scorso 3 maggio in piazza Nazionale a Napoli, è stata dimessa dall'ospedale pediatrico Santobono.La bimba, secondo quanto si apprende, ha...

Noemi, la bimba di 4 anni ferita in una sparatoria avvenuta lo scorso 3 maggio in piazza Nazionale a Napoli, è stata dimessa dall'ospedale pediatrico Santobono.

La bimba, secondo quanto si apprende, ha lasciato l'ospedale in mattinata e si trova già a casa con i genitori.

"Bisogna ancora una volta dire grazie ai medici e al personale sanitario che sono stati straordinari, confermando quanto sia un’eccellenza l’ospedale Santobono.

A Noemi - scrive su Facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca - abbiamo donato la bambola della sirena Partenope, mascotte della 'Napoli 2019 Summer Universiade'.

E' stata felicissima, un inno alla vita. Continueremo ad essere vicini a Noemi, che finalmente è tornata a casa, e alla sua famiglia".