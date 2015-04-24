Non ce l'ha fatta l'82enne che era stato investito al Corso Italia

L'incidente era avvenuto il 12 aprile scorso

95047.it Purtroppo, non ce l’ha fatta l’82enne che nella domenica del 12 aprile scorso, fini in prognosi riservata dopo essere stato investito da un’auto guidata da un cinquantenne che gli aveva immediatamente prestato soccorso allettando l’ambulanza del 118. L’incidente si verificò all’altezza del Corso Italia: nella parte alta dell’arteria stradale. Lo sfortunato 82enne, era ricoverato al Policlinico di Catania: le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Centrato dall’auto (una Fiat Uno), l’anziano, finì a terra sull’asfalto battendo violentemente la testa. Prima il ricovero al Pronto soccorso del Santissimo Salvatore, poi il trasporto d’urgenza a Catania. La triste notizia è arrivata nelle scorse ore: l’82enne, purtroppo, non è sopravvissuto alle ferite riportate.