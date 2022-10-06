“NON DEVI PARTECIPARE ALL’ASTA PER L’APPARTAMENTO”, ARRESTATI DUE UOMINI NEL TRAPANESE

I carabinieri del nucleo Investigativo del comando provinciale di Trapani hanno notificato la misura della custodia cautelare in carcere a C.S., già detenuto, e A.S., indagati per concorso in estorsio...

I carabinieri del nucleo Investigativo del comando provinciale di Trapani hanno notificato la misura della custodia cautelare in carcere a C.S., già detenuto, e A.S., indagati per concorso in estorsione e turbata libertà degli incanti, reati aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose.

L'indagine è una prosecuzione dell'operazione "Scrigno", con cui i carabinieri mesi fa hanno colpito la famiglia mafiosa della zona arrestando 25 persone indagate, a vario titolo, per associazione mafiosa, scambio elettorale politico mafioso, trasferimento fraudolento di valori, estorsione, danneggiamento.

I due arrestati, secondo i militari, per rientrare in possesso di un immobile (già di proprietà di un congiunto di uno dei due) avrebbero minacciato un potenziale acquirente a non partecipare alla vendita, procurando così un ingiusto profitto a favore di uno dei complici (rientrato in possesso dell'immobile).

La vittima si è rivolta ai carabinieri per denunciare quanto avvenuto consentendo così agli investigatori, che già indagavano sui due, di raccogliere nuove prove anche grazie alle intercettazioni telefoniche.