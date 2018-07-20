"NON UTILIZZARE IL PHON SELECLINE", AUCHAN E SIMPLY RICHIAMANO L'ARTICOLO
Auchan e Simply hanno predisposto a scopo precauzionale il richiamo di tutti i lotti di produzione dell’articolo “PHON SELECLINE".
Sulla base di verifiche interne è stata riscontrata la non idoneità all’utilizzo: in particolari condizioni di utilizzo non è possibile escludere il rischio di sicurezza. Auchan e Simply raccomandano a tutti i consumatori di prestare attenzione, evitando di utilizzare questo articolo.
Il prodotto coinvolto è il PHON a marchio SELECLINE Codice etichetta 850211225; Codice EAN 3245676219722.
L’articolo in questione, , può essere restituito in tutte le Filiali Auchan e Simply, dove sarà rimborsato totalmente il prezzo di acquisto, anche senza presentazione dello scontrino.