"NON UTILIZZARE IL PHON SELECLINE", AUCHAN E SIMPLY RICHIAMANO L'ARTICOLO

Auchan e Simply hanno predisposto a scopo precauzionale il richiamo di tutti i lotti di produzione dell’articolo “PHON SELECLINE".Sulla base di verifiche interne è stata riscontrata la non idoneità al...

A cura di Redazione 20 luglio 2018 19:22

