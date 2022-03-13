NOVARA. TRAGEDIA AL LUNA PARK : UNA RAGAZZINA DI 15 ANNI MUORE SBALZATA DAL TAGADÀ

E' stata ricoverata in gravissime e, purtroppo, non ce l'ha fatta la quindicenne rimasta ferita in un incidente avvenuto sabato sera al luna park di Galliate.La giovane è caduta battendo violentemente...

E' stata ricoverata in gravissime e, purtroppo, non ce l'ha fatta la quindicenne rimasta ferita in un incidente avvenuto sabato sera al luna park di Galliate.

La giovane è caduta battendo violentemente il capo sulla giostra chiamata Tagadà. Subito soccorsa, è stata trasportata all'ospedale Maggiore di Novara in codice rosso. Le sue condizioni sono giudicate fin da subito molto gravi e, nella notte, è spirata.

Il luna park, allestito per la festa patronale di San Giuseppe, era al primo giorno di apertura. Sul posto, con i sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, al lavoro per stabilire le cause dell'incidente e le eventuali responsabilità.

Le giostre avrebbero dovuto allietare le giornate e le serate a Galliate fino alla fine di marzo, ma in mattinata i giostrai, in segno di rispetto per la drammatica notizia, hanno deciso di chiudere e smantellare il luna park.