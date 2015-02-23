Nove anni fa l'incidente nel quale morì il carabiniere paternese Salvatore Di Dio
Nel 2006 la tragedia in provincia di Brescia
95047.it Era Il 23 febbraio del 2006. In un incidente stradale a Verolanuova (in provincia di Brescia) perse la vita il giovane carabiniere paternese Salvatore Di Dio, medaglia d'oro dell'arma per l'apprezzata attività. Quest'anno ricorre il nono anniversario dalla sua scomparsa. Era un ragazzo appassionato di sport, infatti prima di partire nell'arma conseguì il brevetto nazionale sommozzatore terzo grado (F.I.P.S.A.S.). I familiari lo ricordano sempre con amore.