Novità su WhatsApp, si potrà scrivere in grassetto, corsivo e barrato
Da oggi WhatsApp avrà sia il grassetto che il corsivo. Il servizio di messaggistica istantanea darà la possibilità, a tutti i suoi utenti, di rendere più comunicativo il testo dei messaggi in chat.
Ma come si fa a scrivere su WhatsApp le parole in corsivo, in grassetto o sbarrate?
Ecco
#1 Mettere il grassetto
Per mettere il grassetto ad una parola basta inserirla tra due asterischi in questo modo *parola*.
#2 Scrivere in corsivo
Per chi, invece, volesse riportare le parole di qualcuno in un messaggio o si sentisse particolarmente ispirato da voler utilizzare il corsivo su WhatsApp, la parola deve essere inserita tra due trattini bassi, in questo modo _parola_.
#3 Sbarrare una parola
Si può anche barrare una parola o una frase. Il procedimento è molto simile ai due precedenti. Basterà inserire la parola tra due tilde in questo modo: ~parola~.