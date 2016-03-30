95047

Novità su WhatsApp, si potrà scrivere in grassetto, corsivo e barrato

Da oggi WhatsApp avrà sia il grassetto che il corsivo. Il servizio di messaggistica istantanea darà la possibilità, a tutti i suoi utenti, di rendere più comunicativo il testo dei messaggi in chat.Ma...

30 marzo 2016 22:00
Ma come si fa a scrivere su WhatsApp le parole in corsivo, in grassetto o sbarrate?

#1 Mettere il grassetto

Per mettere il grassetto ad una parola basta inserirla tra due asterischi in questo modo *parola*.

#2 Scrivere in corsivo
Per chi, invece, volesse riportare le parole di qualcuno in un messaggio o si sentisse particolarmente ispirato da voler utilizzare il corsivo su WhatsApp, la parola deve essere inserita tra due trattini bassi, in questo modo _parola_.

#3 Sbarrare una parola
Si può anche barrare una parola o una frase. Il procedimento è molto simile ai due precedenti. Basterà inserire la parola tra due tilde in questo modo: ~parola~.

