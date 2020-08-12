NUOVA ORDINANZA, MUSUMECI: “OBBLIGO MASCHERINE ALL’ESTERNO SENZA LA DISTANZA DI UN METRO”

Mascherina obbligatoria anche all’esterno, se viene meno la distanza minima di un metro, e “quarantena volontaria” per i siciliani che rientrano da Spagna, Grecia e Malta. Sono alcune delle misure del...

Il presidente della Regione Siciliana, ospite della Tgr Rai Sicilia, illustra i dettagli del nuovo provvedimento: “Abbiamo serie preoccupazioni per quanto avviene a Malta, in Grecia e in Spagna – sottolinea -. Chi arriva da quei tre Paesi, dopo la ‘quarantena volontaria’, dovrà effettuare il tampone. Si tratta di un sacrificio che dobbiamo chiedere necessariamente”. Disposizioni diverse, invece, per quanto riguarda i lavoratori pendolari che si recano frequentemente nei tre paesi a rischio: “C’è l’obbligo di registrazione, saranno tenuti sotto controllo dai servizi sanitari che interverranno tempestivamente in caso di allarme”.

Musumeci si rivolge poi ai giovani siciliani: “Pensavano di essere immuni dal virus e invece ora rischiano di contagiare genitori e nonni. In questi giorni serve senso di responsabilità e rispetto delle regole”. Sull’Isola, schizzata in alto nella classifica dei contagi tra le regioni italiane, aleggia lo spettro di una nuova chiusura: “Al momento abbiamo 538 contagiati e 50 ricoverati, di cui sei in terapia intensiva: non siamo ancora in una fase particolarmente disperata ma non dobbiamo neanche arrivarci”. Da qui la naturale conseguenza: “Eviteremo le chiusure se ognuno di noi farà il proprio dovere”.