NUOVO AVVISO DELL’AERONAUTICA MILITARE: PIOGGE INTENSE SULLA SICILIA SETTENTRIONALE, DA DOMANI FORTI VENTI DI MAESTRALE
A cura di Redazione
28 marzo 2025 16:04
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 28 Marzo 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito il testo integrale:
- PERSISTONO PER LA GIORNATA DI OGGI, VENERDI' 28 MARZO 2025, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE, PRECIPITAZIONI PERSISTENTI ED ABBONDANTI SULLA SICILIA SETTENTRIONALE E SULLA CALABRIA MERIDIONALE E TIRRENICA.
- SI PREVEDONO INOLTRE, DALLE PRIME ORE DELLA GIORNATA DI DOMANI, SABATO 28 MARZO 2025, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE, VENTI FORTI DI MAESTRALE, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA, SULLA SARDEGNA E SULLA SICILIA, CON CONSEGUENTE STATO DEL MARE DI SARDEGNA MOLTO AGITATO.
- PER ULTERIORI DETTAGLI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO SI INVITA A PORRE
ATTENZIONE ALLE PREVISIONI ORDINARIE (FXIY68, FXIY69, FXIY70) ED ALLE
SUCCESSIVE PREVISIONI DI FENOMENI INTENSI (FXIY65).