NUOVO AVVISO DELL'AERONAUTICA MILITARE. PROSEGUE PER LE PROSSIME 24/36 ORE, VENTO FORTE CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SULLA SICILIA
Prosegue l’allerta meteo per forti venti di burrasca e temporali in diverse regioni anche nelle prossime ore. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un avviso per “fenomeni intensi“.
L’aggiornamento è stato pubblicato alle 13 di oggi, 10 febbraio 2024.
Ecco di seguito il testo integrale.
- PER LE PROSSIME 12/18 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI PIOGGIA SU PIEMONTE, LIGURIA E TOSCANA, TENDENTI IN SERATA AD ASSUMERE CARATTERE TEMPORALESCO SULLE ULTIME DUE REGIONI;
- PER LE PROSSIME 24/36 ORE, VENTO FORTE DAI QUADRANTI MERIDIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SU LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA, TENDENTI A DISPORSI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI DAL POMERIGGIO DI DOMANI, DOMENICA 11 FEBBRAIO 2024, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- PER LE PROSSIME 18 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI PIOGGIA, SU AREE INTERNE DI ABRUZZO E MOLISE E SUL LAZIO, TENDENTI DALLA SERA AD ASSUMERE CARATTERE TEMPORALESCO SU QUEST'ULIMA REGIONE;
- PER LE PROSSIME 36/48 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI PIOGGIA, SULLA CAMPANIA, TENDENTI DALLA SERATA AD ASSUMERE CARATTERE TEMPORALESCO, ED IN ESTENSIONE DALLA PRIME ORE DI DOMANI, DOMENICA 11 FEBBRAIO 2024, ANCHE AI SETTORI TIRRENICI DI BASILICATA E CALABRIA;
- PER LE PROSSIME 09/12 ORE, STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL CANALE DI SARDEGNA.
- SI PREVEDE INOLTRE DALLE PRIME ORE DI DOMANI DOMENICA 11 FEBBRAIO 2024, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE, STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL MARE DI SARDEGNA.