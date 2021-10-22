OGGI, 22 OTTOBRE, È SAN GIOVANNI PAOLO II: SI CELEBRA IL PAPA CHE CONQUISTÒ IL MONDO

Oggi è una giornata di festa per i fedeli di tutto il mondo. Proprio il 22 ottobre si celebra San Giovanni Paolo II.Una figura che ha avvicinato alla chiesa milioni di persone e che è stato punto di r...

Una figura che ha avvicinato alla chiesa milioni di persone e che è stato punto di riferimento per intere popolazioni.

San Giovanni Paolo II: perchè si celebra oggi 22 Ottobre

Karol Józef Wojtyła nacque a Wadovice, in Polonia, il 18 maggio 1920. Nel suo discorso di apertura del pontificato ha ribadito di voler portare avanti l’eredità del Concilio Vaticano II.

Il 13 maggio 1981, in Piazza San Pietro, anniversario della prima apparizione della Madonna di Fatima, fu ferito gravemente con un colpo di pistola dal turco Alì Agca. Al centro del suo annuncio il Vangelo, senza sconti.

Il pontefice ferito è sottoposto a un difficile intervento chirurgico. Si salva e lui attribuisce la salvezza all’intervento della Madonna, apparsa a Fatima, un 13 di maggio. L’anno successivo, ristabilitosi, si reca in Portogallo a ringraziarla e fa incastonare il bossolo del proiettile nella corona che cinge la testa della Vergine.

Molto importanti sono le sue encicliche, tra le quali sono da ricordare la “Redemptor hominis”, la “Dives in misericordia”, la “Laborem exercens”, la “Veritatis splendor” e l’”Evangelium vitae”.

Vive con intensità e slancio, nonostante il progredire inesorabile della malattia, la preparazione al terzo millennio e poi la celebrazione del giubileo del 2000. Rilancia in seguito proclamando l’anno mariano e l’anno dell’eucaristia.

Giovanni Paolo II muore in Vaticano il 2 aprile 2005. Davanti alla sua bara, esposta in San Pietro, sfilano più di tre milioni di pellegrini. Benedetto XVI lo proclama beato maggio 2011 e viene canonizzato il 27 aprile 2014 da Papa Francesco.

La celebrazioni di San Giovanni Paolo II è stata fissata per il 22 ottobre giorno del suo insediamento.

San Giovanni Paolo II è conosciuto e amato in tutto il mondo ed in suo onore si terranno celebrazioni in tantissime città.