Oggi è la Giornata della Memoria, per non dimenticare le vittime dell’Olocausto

Una giornata per non dimenticare, per riflettere sulla storia che ha cambiato il mondo e sull’importanza di non commettere più gli errori del passato. L’umanità sarà il filo conduttore della Giornata...

Una giornata per non dimenticare, per riflettere sulla storia che ha cambiato il mondo e sull’importanza di non commettere più gli errori del passato. L’umanità sarà il filo conduttore della Giornata della Memoria che come ogni anno si celebra il 27 gennaio e dedicata alle vittime dell’Olocausto.

Il 27 gennaio 1945, infatti, le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberano il campo di concentramento di Auschwitz e dal 2005 questa ricorrenza è stata istituzionalizzata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Anche quest’anno la giornata dedicata al ricordo e alla riflessione proverà a scuotere i cuori dei più giovani per educare le nuove generazioni al rispetto del prossimo e all’importanza della vita, cercando allo stesso tempo di sollecitare la coesione tra i popoli.

Le leggi razziali del 1938 privarono gli ebrei dei diritti civili, emarginandoli e condannandoli all’invisibilità.Come recita il Talmud, il libro sacro degli Ebrei “Si muore veramente quando il proprio nome viene dimenticato” ed è per combattere questo oblio che l’artista tedesco Gunter Demnig dal 1995 ha ideato un gesto riparatore cominciando a porre davanti alla porta di casa dei deportati nei campi di sterminio nazisti una pietra d’inciampo ricoperta in ottone che ne ricorda il nome, l’anno di nascita, il giorno ed il luogo della deportazione e la data di morte.

Il nome di pietra d’inciampo, Stolpersteine in tedesco, è mutuato da un passo del Nuovo Testamento in cui viene citata nella Lettera di san Paolo ai Romani come pietra dello scandalo. Essa richiama la battuta di arresto emotiva e il successivo processo di rievocazione di quella immane tragedia.

Partendo dalla TV di Stato, Rai 1 ha una programmazione tv speciale dedicata al Giorno della Memoria. Si discute del tema su tutti i principali format del daytime, tra cui La Vita in Diretta, Uno Mattina e Oggi è un altro giorno. Alle 09:55 parte la diretta dal Quirinale per seguire le Celebrazioni ufficiali. Dalle 20:30 previsto Binario 21, con Fabio Fazio e Liliana Segre che ricordano la deportazione degli italiani ad Auschwitz. Segue, alle 22:30, il film Un sacchetto di biglie, tratto dal romanzo autobiografico di Joseph Joffo. La terza serata è occupata da Speciale TG1 – Il respiro di Sholmo.

Il Giorno della Memoria è affrontato in altri format presenti nella programmazione tv su Rai 2 e Rai 3. Il ricordo di quanto è successo passa tramite Ore 14, BellaMa’ e I Fatti Vostri, ma anche con Agorà, Quante Storie e Passato e Presente. Quest’ultimo è in palinsesto con uno speciale dal titolo Le donne nei lager nazisti, il cui inizio è fissato alle 13:15 (e dalle 20:30 in replica su Rai Storia).

Su Canale 5, la seconda serata del 27 gennaio è dedicata al film The Crossing – Oltre il confine. Pellicole anche su Rete 4. Venerdì tocca a La 25a ora, in onda dalle 16:20, mentre sabato 2 febbraio c’è Schindler’s List di Steven Spielberg, che fa da traino al docufilm I ragazzi di Windermere: a parole loro.

Su La7, la programmazione tv del Giorno della Memoria è arricchita da Olocausto: il tunnel della fuga, documentario trasmesso dalle 17:00. Su Sky sono previsti appuntamenti dedicati per tutta la giornata su Sky Arte (120) e Sky Documentari (122).