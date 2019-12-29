OGGI GIORNATA INVERNALE IN SICILIA CON PIOGGE SPARSE E NEVICATE A QUOTE COLLINARI

La nostra regione risentirà ancora per oggi e domani dell'afflusso di correnti fredde di origine artica continentale.Sin dal primo mattino si rinnovano addensamenti nuvolosi a tratti intensi nelle zon...

La nostra regione risentirà ancora per oggi e domani dell'afflusso di correnti fredde di origine artica continentale.

Sin dal primo mattino si rinnovano addensamenti nuvolosi a tratti intensi nelle zone tirreniche,Etnee, Nebrodi, #Madonie e Sicani con deboli precipitazioni intermittenti, nevose oltre i 500/600 metri di quota.

Condizioni di variabilità ma senza fenomeni degni di nota altrove.

Dal pomeriggio/sera nuovo peggioramento del tempo sulla fascia tirrenica per l'ingresso di un secondo impulso d'aria fredda dai Balcani, foriero di nuovi rovesci specialmente su coste settentrionali e rilievi vicini.

Le temperature saranno in ulteriore diminuzione. Venti che soffieranno moderati o tesi di Grecale e Tramontana. Mari che saranno generalmente tutti molto mossi o localmente agitati.