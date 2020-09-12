OGGI IN SICILIA 44 NUOVI CASI POSITIVI, 1501 TOTALI IN ITALIA
Arriva l’aggiornamento in merito ai contagi nel territorio siciliano. Oggi, nell’Isola, ci sono 44 nuovi positivi che fanno salire il totale a 5.180 casi.I nuovi contagiati provincia per provincia:8 a...
Arriva l’aggiornamento in merito ai contagi nel territorio siciliano. Oggi, nell’Isola, ci sono 44 nuovi positivi che fanno salire il totale a 5.180 casi.
I nuovi contagiati provincia per provincia:
- 8 a Catania per un totale di 1.237,
- 14 a Palermo per un totale di 979,
- 0 a Messina dove la cifra rimane a 680,
- 2 a Enna per un totale di 488,
- 1 a Siracusa per un totale di 469,
- 4 a Ragusa per un totale di 434,
- 6 a Trapani per un totale di 353,
- 6 ad Agrigento per un totale di 275,
- 3 a Caltanissetta per un totale di 240.
Gli attuali positivi su scala regionale ammontano a un totale di 1.747.
I decessi dall'inizio della pandemia restano 289.
Sono 1501 i nuovi casi in Italia di coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Rispetto a ieri, sono stati registrati altri 6 morti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 182, con un incremento di 7 unità.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 1501 contagiati
• 6 morti
• 759 guariti
+7 terapie intensive | +102 ricoveri
92.706 tamponi