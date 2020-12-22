Oggi in Sicilia 894 nuovi casi positivi., 22 morti e 1.283 guariti

Il Coronavirus in Sicilia non frena. Rispetto alle scorse settimane, i numeri hanno sicuramente subito una diminuzione, ma i contagi e le vittime restano alti. Secondo il bollettino pubblicato oggi da...

Il Coronavirus in Sicilia non frena. Rispetto alle scorse settimane, i numeri hanno sicuramente subito una diminuzione, ma i contagi e le vittime restano alti. Secondo il bollettino pubblicato oggi dal Ministero della Salute, i contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore sono 894 per un totale di 86.092 contagi dall’inizio della pandemia.

I ricoverati con sintomi sono 1.059, mentre 176 persone si trovano attualmente in terapia intensiva. Si contano oggi 7 ingressi. In isolamento domiciliare, attualmente si trovano 32.257 persone. Si registrano oggi 22 vittime, per un totale di 2.203 vittime. Alto, tuttavia, il numero dei guariti, che oggi sono in totale 1283.

Coronavirus Sicilia: i dati provincia per provincia

Catania: 25.723 (285)

Palermo: 23.972 (150)

Messina: 9.129 (199)

Ragusa: 6.612 (21)

Trapani: 5.537 (42)

Siracusa: 4.967 (72)

Agrigento: 3.604 (36)

Caltanissetta: 3.508 (48)

Enna: 3.040 (41)

I dati in Italia

Sono 13.318 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 628 morti che portano il totale a 69.842 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 166.205 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.687, con un calo di 44 unità.