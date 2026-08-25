OLTRE 3,5 KG DI DROGA IN GARAGE PER LA SUA ATTIVITA’ DI SPACCIO ON LINE: PUSHER CATANESE DENUNCIATO DALLA POLIZIA DI STATO

Per il suo progetto imprenditoriale finalizzato a spacciare droga sul web aveva pensato a tutto: dal rifornimento all’estero alla sistemazione dello stupefacente nel garage di casa, dove preparare le dosi, fino alla vendita on line, per ricavarne floridi guadagni.

Il “pusher 2.0”, un catanese di 43 anni, è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato, quotidianamente impegnati in mirati servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti della squadra cinofili della Questura di Catania hanno individuato il deposito allestito dall’uomo nel suo garage, ove aveva nascosto oltre 3,5 chili di marijuana. Il rinvenimento si è reso possibile grazie al fiuto dei due cani-poliziotto “Ares” e “Ugo”, i quali, giunti davanti ad un immobile di viale Castagnola, hanno segnalato ai rispettivi conduttori la presenza di sostanza stupefacente. Una volta aperto il garage in uso al pusher, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno rinvenuto una consistente quantità di marijuana, suddivisa in diverse buste, lì accatastata dopo essere stata acquistata, sul web, dai Paesi Bassi.

Insieme ai sacchetti colmi di marijuana, i poliziotti hanno trovato le relative fatture che confermavano l’acquisto all’estero. La sostanza aveva un principio attivo inferiore alla soglia drogante e, dunque, detenibile legalmente. Ma, come appurato dai poliziotti, l’intenzione del 43enne catanese era quella di confezionare la marijuana in dosi da spacciare on line.

Al termine della perquisizione del locale, tutta la droga rinvenuta è stata posta sotto sequestro e il 43enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.