Catania, familiari di una paziente aggrediscono sanitari e vigilanti al San Marco: 4 feriti

Coinvolti un infermiere, due addetti alla vigilanza e il familiare di un altro paziente: prognosi fino a 30 giorni.

CATANIA – Violenta aggressione nella tarda serata di ieri, 20 settembre, all’interno del Triage del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Marco di Catania.

Secondo una prima ricostruzione, alcuni familiari di una donna arrivata al Triage in condizioni non gravi avrebbero aggredito gli operatori sanitari e gli addetti alla sicurezza presenti nella struttura. Nella colluttazione sarebbe rimasto coinvolto anche il familiare di un altro paziente.

Al momento, non emergerebbero particolari criticità assistenziali alla base dell’episodio. La donna, infatti, sarebbe stata regolarmente valutata dal personale sanitario e dimessa poco dopo.

L’aggressione ha provocato conseguenze fisiche a quattro persone, tutte sottoposte a visita medica.

Un infermiere ha riportato una prognosi di 5 giorni. Feriti anche due addetti alla vigilanza: per uno sono stati disposti 5 giorni di prognosi, mentre per l’altro 20 giorni.

Le conseguenze più gravi riguardano il familiare di un altro paziente presente nel Pronto Soccorso, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

L’episodio riaccende ancora una volta l’attenzione sul tema della sicurezza all’interno dei Pronto Soccorso e sulla tutela del personale sanitario e degli operatori impegnati nelle strutture ospedaliere.