ORRORE AD ADRANO: DUE CANI MORTI NEI SACCHI, UNO SAREBBE STATO DATO ALLE FIAMME. SCATTA IL TSO PER IL PROPRIETARIO

Drammatica scoperta in un’abitazione: due animali trovati senza vita, un terzo cane salvato e affidato alle cure veterinarie. Ora si cerca urgentemente un’adozione

ADRANO – Una drammatica vicenda di maltrattamento e uccisione di animali è stata scoperta ad Adrano, dove un intervento congiunto di cittadini, Polizia locale, Carabinieri, Polizia di Stato e personale sanitario ha fatto emergere una situazione di grave degrado socio-sanitario.

L’allarme sarebbe partito dalla segnalazione di alcuni cittadini, tra cui un gruppo di ragazze, che avevano notato un cane abbandonato e in evidente difficoltà. L’animale è stato soccorso e affidato alle autorità competenti.

Gli accertamenti della Polizia locale e le attività investigative dei Carabinieri del Comando di Adrano hanno consentito di risalire all’abitazione del proprietario. Nel corso dell’intervento effettuato dal personale del Commissariato di Adrano, all’interno dell’immobile sarebbe stato trovato lo scenario più drammatico: la carcassa di un secondo cane, ormai deceduto, e un terzo animale ancora vivo, ma in condizioni di salute precarie.

Il cane sopravvissuto è stato immediatamente preso in carico per ricevere le necessarie cure veterinarie. Per lui è ora scattata una ricerca urgente di adozione, con l'obiettivo di trovargli una sistemazione sicura e definitiva.

Le accuse e i resti dei due cani

Secondo quanto riferito dall’ENPA di Adrano e sulla base anche delle testimonianze raccolte tra i vicini, il proprietario, le cui iniziali sono L.L., sarebbe gravemente sospettato di aver maltrattato i propri animali.

In particolare, secondo le dichiarazioni riportate dall’associazione, l’uomo avrebbe colpito con una spranga due cani di sua proprietà e, successivamente, avrebbe dato fuoco a uno degli animali.

I resti dei due cani sarebbero stati rinvenuti all’esterno dell’abitazione, all’interno di sacchi della spazzatura. Le carcasse sono state sequestrate e dovranno essere sottoposte ad autopsia, che potrà fornire elementi utili per chiarire le cause della morte e ricostruire quanto accaduto.

Si tratta, è importante sottolinearlo, di circostanze che dovranno essere accertate dagli investigatori e dall’autorità giudiziaria.

Disposto il TSO

Durante il sopralluogo, il proprietario sarebbe stato trovato in uno stato di forte alterazione e confusione. Di fronte al rifiuto di sottoporsi alle cure, i sanitari avrebbero valutato la necessità di un intervento sanitario urgente.

A seguito delle valutazioni mediche, il sindaco di Adrano Fabio Mancuso ha firmato un’ordinanza di Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) nei confronti dell’uomo, provvedimento disposto per consentire le necessarie cure e garantire le condizioni di sicurezza.

L’esposto dell’ENPA alla Procura

Sulla vicenda è intervenuta anche l’ENPA di Adrano, con il presidente di sezione Salvatore La Rosa, che ha annunciato di avere già presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Catania.

L’obiettivo dell’associazione è chiedere che venga fatta piena luce sulla morte dei due animali e sulle condizioni nelle quali sono stati trovati.

Intanto, mentre proseguono gli accertamenti, resta l’emergenza per il terzo cane sopravvissuto, che ha bisogno di cure, protezione e soprattutto di una famiglia che possa accoglierlo e offrirgli una nuova vita dopo una vicenda drammatica.