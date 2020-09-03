ORRORE IN GERMANIA, TROVATI 5 BAMBINI MORTI IN CASA A SOLINGEN

In Germania cinque bambini sono stati trovati morti in una casa a Solingen, in Nordreno-Vestfalia. La polizia ha confermato la notizia data da diversi media locali, senza aggiungere dettagli.Secondo q...

In Germania cinque bambini sono stati trovati morti in una casa a Solingen, in Nordreno-Vestfalia. La polizia ha confermato la notizia data da diversi media locali, senza aggiungere dettagli.

Secondo quanto appreso dalla Bild le vittime sono fratellini di uno, due, tre, sei e otto anni.

La nonna avrebbe chiamato la polizia dicendo che sua figlia, di 27 anni, ha ucciso cinque dei suoi figli ed è poi scappata con un altro bambino con l'obiettivo di suicidarsi. Il quotidiano tedesco aggiunge che alle 13:46 la donna ha effettivamente tentato di suicidarsi gettandosi sotto un treno della metropolitana alla stazione centrale di Dusseldorf, distante circa 35 chilometri da Solingen. La donna è sopravvissuta ed è gravemente ferita.