ORRORE NEL PALERMITANO: DONNA UCCISA A COLPI DI MARTELLO, ARRESTATO IL FIGLIO

A cura di Redazione Redazione
26 maggio 2024 20:04
News
Maurizio Amoroso, 59 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso la madre Maria Benfante, di 90 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata colpita ripetutamente alla testa con un martello, riportando ferite letali.

Dopo essere stato fermato e interrogato dai carabinieri, Amoroso è stato trasferito in carcere. L'uomo viveva con la madre e, stando alle indagini preliminari, è affetto da disabilità.

La tragica scoperta è avvenuta grazie all'intervento della figlia di Maria Benfante, che abita nella villetta al piano superiore.

Allarmata dalle urla della madre, la donna si è precipitata a verificare la situazione, ma purtroppo era già troppo tardi. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.

L'intera comunità è sconvolta dall'accaduto, e le autorità continuano a indagare per fare piena luce su questa terribile vicenda.

