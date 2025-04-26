OSPEDALE CANNIZZARO, IN PEDIATRIA UN NUOVO MURALES CON CARTOONS E SUPEREROI

Un murales variopinto, con un Carabiniere in primo piano al centro tra altri personaggi di fumetti e cartoni animati, porta nuovo colore alla Pediatria dell’Ospedale Cannizzaro di Catania.È la “sorpre...

È la “sorpresa” donata per Pasqua dall’associazione Humanitatis Progressum, che ha “scartato” il regalo proprio durante le festività animando il reparto anche con i supereroi che hanno consegnato ai piccoli degenti le tradizionali uova di Pasqua, insieme con i militari della Compagnia Carabinieri Piazza Dante di Catania.

La scopertura del murales ha visto l’intervento della dott.ssa Diana Cinà, direttore sanitario dell’Azienda Cannizzaro, che ha ringraziato per la donazione; erano presenti il tenente Matteo Colagrossi, comandante del Nucleo Operativo di Piazza Dante, e i colleghi della stazione di Ognina. L’opera, naturalmente in materiale atossico e certificato, è stata realizzata grazie al contributo dell’associazione Renè Guenon e inaugurata con momenti di intrattenimento anche grazie a Sicilian Shriner Club e Cisom.

L’attività, proposta dall’associazione alla dott.ssa Antonella Di Stefano direttore dell’Unità Operativa, è parte del progetto “Ospedali a colori”, che punta a rendere i reparti di pediatria siciliani e centri di ricoveri per bambini “più allegri, attraverso la “ricolorazione” delle sale visite o di attesa dedicata ai bambini, realizzando degli ambienti esperienziali ed emozionali con la donazione di murales a tema cartoons”. In molte attività, come in questa, sono coinvolti operatori delle forze dell’ordine con il progetto “Divisa Amica”.

I piccoli ricoverati del Cannizzaro in questi giorni hanno ricevuto anche le uova donate dai ragazzi del Catania Calcio curva nord.