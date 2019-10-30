OSPEDALE SS.SALVATORE, PARTITI I LAVORI
All'ospedale "SS.Salvatore" di Paternò, questa mattina, sono partiti i lavori di adeguamento di alcuni locali per permettere un nuovo riassetto delle diverse Unità operative.
Sull'argomento, il deputato regionale, Giuseppe Zitelli, evidenzia: «Sono partiti concretamente questa mattina, dal reparto di Ortopedia, i lavori per permettere la rotazione di alcuni reparti, all'ospedale "SS.Salvatore", intervento necessario per far spazio al nuovo reparto di Lungodegenza.
E' un primo importante passo che dimostra l'attenzione della Direzione generale dell'Asp di Catania, nei confronti del nosocomio paternese, un segnale che segue le direttive indicate dall'Assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza e dal Presidente della Regione, Nello Musumeci.
Seguirò con attenzione questi interventi, in attesa dell'avvio degli altri lavori, tra questi il rifacimento del pronto soccorso.»