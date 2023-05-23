OTTIMI RISULTATI PER LE RACCHETTE PATERNO' AI CAMPIONATI REGIONALI
Ottimi risultati conseguiti dagli atleti delle Racchette Paternò ai Campionati Regionali Senior di badminton che si sono svolti dal 20 al 21 Maggio a Petralia Sottana nel Palermitano.
Alla manifestazione erano presenti 12 associazione sportive da quasi tutta la Sicilia on 56 partecipanti, i 5 titoli assegnati sono andati tutti alla provincia di Catania SM e DM alla Gymnase, di aci catena, mentre il SF DX alle Saette Misterbianco e il DFalle Racchette di Paterno e Saette Misterbianco.
Ottimi risultati conseguiti dagli atleti delle Racchette di Paternò con l' atleta Pappalardo Giulia Rosa il gradino più alto del podio nel doppio femminile in coppia con Mangani G (Le Saette );
3 posto SF ;
3 posto DX in coppia con Samperi S (Le Saette ).
La premiazione è stata presieduta dal presidente regionale F.I.Ba Mario Cati
Complimenti a Giulia ed a tutti i partecipanti e ci prepariamo al prossimo torneo che si svolgerà nel mese di Giugno a Misterbianco.