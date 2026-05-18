🔴 Pachino, schianto mortale in curva: muore un poliziotto di 32 anni

Violento impatto tra scooter e furgone sulla SP6. Il giovane agente è morto sul colpo, strada chiusa per rilievi e soccorsi.

Un’altra tragedia della strada scuote il Siracusano.

Un giovane poliziotto di Avola, Federico Vinci, di appena 32 anni, ha perso la vita nella mattinata di oggi in un violentissimo incidente avvenuto lungo la Cozzo Flua Scivolaneve, arteria che collega Portopalo a Pachino, tristemente nota per altri gravi incidenti verificatisi negli anni.

Il giovane agente, in servizio da pochi mesi al commissariato di Avola, viaggiava a bordo di uno scooter Beverly 150 in direzione Pachino, verso l’incrocio del mercato ortofrutticolo di contrada Pianetti. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si sarebbe scontrato frontalmente con un furgone Mercedes Sprinter che procedeva nella corsia opposta, verso Portopalo.

L’impatto, avvenuto poco dopo le ore 13 in una curva già teatro di numerosi episodi mortali, è stato devastante. Per Federico Vinci non ci sarebbe stato nulla da fare: il 32enne sarebbe morto sul colpo.

L’autista del furgone, un commerciante pachinese, sarebbe rimasto sotto choc ma non avrebbe riportato ferite. Le dinamiche esatte dell’incidente sono ancora al vaglio degli investigatori.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi e ricostruire quanto accaduto. Presenti anche un perito della Procura di Siracusa e diversi poliziotti dei commissariati di Avola e Pachino, colleghi e amici del giovane agente, sconvolti dalla tragedia.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti tecnici.

Il corpo del poliziotto sarà trasferito nell’obitorio di Avola.