PALAGONIA, AMBULANTE ABUSIVO VENDEVA PRODOTTI ITTICI IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE

I Carabinieri della Stazione di Palagonia, coadiuvati da personale dell’A.S.P. di Catania, hanno denunciato un pregiudicato catanese di 56 anni, poiché poneva in vendita alimenti in cattivo stato di conservazione.

I militari, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno del commercio ambulante abusivo, eseguito nell’area dedicata al mercato in via Circonvallazione, hanno sorpreso l’uomo, privo di qualsivoglia autorizzazione, mentre poneva in vendita dei prodotti ittici senza il benché minimo rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Nella circostanza sono stati sequestrati, per la successiva distruzione, i seguenti alimenti:

• 4,5 kg di pesce spada;

• 6 kg di “donax trunculs” (telline);

• 2,5 kg di sardine;

• 7,5 kg di coryphaena hippurus (lampuga);

• 4 kg di sgombro.