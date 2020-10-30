PALAGONIA (CT). NASCONDEVA SOTTO LA SCRIVANIA 400 GRAMMI DI MARIJUANA: PUSHER IN MANETTE

I Carabinieri della Stazione di Palagonia hanno arrestato nella flagranza il 37enne Ismaele FAGONE del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacen...

I Carabinieri della Stazione di Palagonia hanno arrestato nella flagranza il 37enne Ismaele FAGONE del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine di una breve attività info-investigativa, corroborata anche da pedinamenti e servizi di osservazione, i militari hanno deciso di accedere nell’abitazione dell’uomo luogo in cui, previa perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato: circa 400 grammi di marijuana nascosti all’interno di un contenitore di plastica sigillato, 1 bilancino digitale di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.