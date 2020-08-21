PALAGONIA: EVADE PERCHÉ IL SEGNALE IN CASA NON GLI PERMETTEVA DI TELEFONARE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato nella flagranza il 28enne Francesco CUCUZZA del posto, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, poiché ritenuto re...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato nella flagranza il 28enne Francesco CUCUZZA del posto, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, poiché ritenuto responsabile di evasione.

Nell’ambito di un normale servizio di controllo del territorio, i militari di pattuglia hanno sorpreso il soggetto fuori dalla propria abitazione.

Alle contestazioni dei carabinieri, il detenuto si giustificava dicendo di essere uscito dall’abitazione perché in casa il segnale telefonico era scarso e non riusciva a chiamare.

L’arrestato, così come deciso dal giudice in sede di direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.