PALERMO: A letto con figlia 11enne della compagna, coppia arrestata

Un uomo di 51 anni è stato sorpreso dalla polizia con la figlia di 11 anni della compagna in camera da letto mentre ''consumava un rapporto intimo''.In casa c'era anche la madre della bambina. Le inda...

Un uomo di 51 anni è stato sorpreso dalla polizia con la figlia di 11 anni della compagna in camera da letto mentre ''consumava un rapporto intimo''.

In casa c'era anche la madre della bambina. Le indagini sono state coordinate dalla procura di Termini Imerese, diretta da Ambrogio Cartosio.

I disagi della vittima erano emersi a scuola. Gli insegnanti - dicono gli investigatori - hanno saputo cogliere la situazione di disagio emotivo da parte dell' allieva segnalando il caso agli agenti del commissariato di Bagheria. Sia l'uomo che la donna sono stati arrestati e portati nel carcere del Pagliarelli.

La vittima della violenza sessuale è stata affidata al padre, separato dalla madre e residente in un altro comune.

Sono in corso indagini per accertare eventuali altri precedenti episodi commessi dalla coppia nei confronti della minore.

(Ansa)