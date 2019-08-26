PALERMO: ANZIANA MUORE FOLGORATA MENTRE FA DOCCIA
A cura di Redazione
26 agosto 2019 11:07
Una donna di 78 anni, Giuseppa Saputo, è morta ieri sera folgorata da una scarica elettrica mentre stava facendo la doccia nella sua abitazione a Balestrate (Pa) in contrada Passerelo.
Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118.
L'anziana è deceduta probabilmente per il mancato funzionamento dell'impianto salvavita.
La procura ha disposto la restituzione della salma ai familiari per celebrare i funerali.