PALERMO. Trasforma una 500L in scuolabus abusivo: sorpresa con 14 minori a bordo

Aveva trasformato la sua Fiat 500L in uno scuolabus abusivo, accompagnando minorenni a casa su richiesta dei loro genitori.

La quarantenne proprietaria dell'auto è stata scoperta e sanzionata da agenti di polizia del commissariato San Lorenzo di Palermo che, durante un controllo, hanno scoperto che nella vettura, oltre alla donna alla guida, c'erano 14 minorenni.

I ragazzini, hanno scoperto gli investigatori, avevano età comprese trai i sette e i 10 anni, il più grande aveva 14 anni. La guidatrice ha spiegato di essere stata autorizzata dai genitori ad accompagnare i ragazzi a casa.

Una ricostruzione confermata dai familiari degli alunni che sono stati convocati e identificati nella sede del commissariato di polizia. Gli agenti hanno contestato alla guidatrice le violazioni previste dal codice della strada in materia di trasporto di persone, che sanziona il superamento del numero massimo consentito e il mancato rispetto delle condizioni di sicurezza.

Gli studenti sono stati affidati ai genitori. L'episodio è stato segnalato alla Procura per i minorenni di Palermo.