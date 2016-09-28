Pantheon e parte dell’ex Monastero: ecco i finanziamenti

Il riepilogo delle due vicende

95047.it Le buone notizie sono due. E sono state, di fatto, pubblicate con tanto di decreto regionale. Da una parte circa 730 mila euro per il Pantheon (che urge di interventi strutturali non più rinviabili), dall’altra altri 600 mila euro per una parte del primo piano dell’ex Monastero. Su quest’ultimo aspetto che dovrebbe comprendere anche il recupero del chiostro, la conferma giunge dall’amministrazione comunale.

Sul Pantheon è andato a buon fine il lavoro svolto dalla Confraternita. Una notizia “ufficializzata”, in tal senso, dai consiglieri comunali Turi Fallica, Ezio Messina ed Ivan Furnari: “Una bella notizia per Paternò - scrivono i tre consiglieri -, il restauro e adeguamento alle norme di sicurezza del Pantheon è stato inserito tra le opere finanziate con il Programma di interventi sui centri storici, per un importo di euro 728.775,20. Inserimento ottenuto per l'ostinazione mia e degli altri consiglieri Messina e Furnari. Un edificio di importanza storico-culturale primaria per la nostra città, fra l'altro anche pericolante. Finalmente, parliamo di finanziamenti che arrivano a Paternò invece di "perdersi".