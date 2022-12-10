PAPA FRANCESCO INCONTRA E RINGRAZIA I VIGILI DEL FUOCO: TRA LORO I POMPIERI CHE HANNO OPERATO AD ISCHIA

Un sabato speciale per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che stamattina nell’Aula Paolo VI del Vaticano, dopo la messa celebrata dal Cardinale Mauro Gambetti, ha incontrato in Udienza privata S...

Una grande emozione per i 2.000 vigili del fuoco presenti nell’Aula Paolo VI, in particolare quando il funzionario Paolo Parlani durante la messa ha recitato la preghiera del Vigile del Fuoco.

Parlani è uno dei 200 pompieri che hanno operato a Ischia dopo la frana del 26 novembre per la ricerca dei dispersi, presente nell'aula con altri colleghi rientrati dall’isola al termine delle operazioni di soccorso.

Hanno partecipato all'Udienza il sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del fuoco Emanuele Prisco, il capo Dipartimento Laura Lega, il capo del Corpo Guido Parisi e una rappresentanza dei direttori centrali e regionali del Corpo nazionale.

Il capo Dipartimento Lega ha portato al Santo Padre il saluto di tutti i vigili del fuoco: "Santità, è motivo di particolare emozione porgere, a nome del personale del Dipartimento e del Corpo nazionale, un deferente saluto in un’occasione cosìunica.

Noi, oggi, rappresentiamo oltre 40.000 tra uomini e donne che, a livello centrale e territoriale, permanenti e volontari, sono quotidianamente impegnati, ciascuno nel proprio settore di competenza, con uno spirito di squadra e condivisione di strategie d’intervento ed obiettivi, nell’assicurare il soccorso alle persone. Sempre e comunque. Come, da ultimo, nella tragedia ischitana".

Fortemente sentito dai vigili del fuoco l’appuntamento con il Santo Padre, che in tante occasioni ha speso parole di affetto e riconoscenza nei confronti del loro operato. Ricordiamo quando dopo il terremoto pregò tra le macerie di Amatrice e volle farsi la foto con loro: "Sono quelli che salvano le persone" disse.

“Questo incontro è legato al mio apprezzamento per quello che fate nella quotidianità e nelle emergenze, come di recente sull’isola di Ischia. Il vostro senso di dedizione, altruismo, audacia, disponibilità fino al sacrificio della propria vita sono ben noti. Voi vigili del fuoco rappresentate una delle esperienze più belle nella lunga tradizione di solidarietà del popolo italiano.

La vostra vita ha carattere di una missione, siete al servizio della gente quando ha bisogno, specialmente nei momenti di crisi come quello che stiamo vivendo. Spero Signore che non abbiate mai lavoro” queste le parole che Papa Francesco ha rivolto ai vigili del fuoco.

Al termine dell’incontro il capo del Corpo Guido Parisi ha donato al Santo Padre una penna, color bianco in esemplare unico, “con l'auspicio che possa favorire una firma per la pace nel mondo”.