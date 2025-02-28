PAPA FRANCESCO, LE CONDIZIONI OGGI: «CRISI RESPIRATORIA CON BRONCOSPASMO E VOMITO, NECESSARIA LA VENTILAZIONE. DECISIVE LE PROSSIME 24-48 ORE»

"Il Papa nel primo pomeriggio di oggi, dopo una mattinata trascorsa alternando la fisioterapia respiratoria alla preghiera in cappella, ha presentato una crisi isolata di broncospasmo che ha, tuttavia...

"Il Papa nel primo pomeriggio di oggi, dopo una mattinata trascorsa alternando la fisioterapia respiratoria alla preghiera in cappella, ha presentato una crisi isolata di broncospasmo che ha, tuttavia, determinato un episodio di vomito con inalazione e repentino peggioramento del quadro respiratorio.

Il Papa è stato prontamente broncoaspirato ed ha iniziato la ventilazione meccanica non invasiva, con una buona risposta sugli scambi gassosi. Il Papa è sempre rimasto vigile e orientato, collaborando alle manovre terapeutiche.

La prognosi permane pertanto ancora riservata. In mattinata ha ricevuto l'Eucarestia". Lo comunica la sala stampa.

Sono necessarie 24-48 ore per valutare se la crisi di oggi avuta dal Papa abbia determinato un peggioramento delle sue condizioni. Lo dicono fonti vaticane riferendo le valutazioni dei medici che hanno in cura il Papa

"Come nei giorni scorsi, la notte è trascorsa tranquilla e il Papa ora sta riposando", riferisce la sala stampa vaticana. Il Pontefice stamani" si è svegliato, ha fatto colazione, legge regolarmente i quotidiani e continua la terapia e la fisioterapia respiratoria", riferiscono fonti vaticane. "Non è escluso un punto stampa con i medici" che hanno in cura al Gemelli il Papa ma "non è ancora stato calendarizzato" e immaginarlo per oggi "è difficile", riferiscono fonti vaticane.