Parabrezza pieni di finte contravvenzioni: scoppia l’allarme a Taormina e Letojanni

TAORMINA – Una nuova truffa ha fatto la sua comparsa tra Taormina e Letojanni, seminando preoccupazione tra gli automobilisti. Nella giornata di ieri, infatti, diversi cittadini hanno trovato sul parabrezza della propria auto una multa apparentemente regolare, che però si è rivelata essere un raggiro ben architettato.

Il tagliando, stampato su semplice carta, imita i verbali solitamente rilasciati dagli operatori della Polizia locale tramite palmari. A ingannare è soprattutto l’intestazione: quella della Polizia municipale di Catania. Ma basta un rapido sguardo per accorgersi delle anomalie: assenza del numero di targa, indicazioni generiche come “agosto” e “mattina” al posto di data e ora precise, e una sanzione di 37,24 euro per divieto di sosta.

Non manca neppure la firma di un presunto agente e un codice QR da scansionare per pagare online. Alcuni automobilisti, purtroppo, sono già caduti nel tranello, convinti della veridicità del verbale. In realtà, è facilmente intuibile che la multa sia falsa, dal momento che la Polizia municipale di Catania non ha alcuna competenza sulle strade dei centri ionici della provincia di Messina.

Le Forze dell’ordine sono state informate e i Comuni hanno lanciato un appello alla prudenza: “Non versate denaro se notate anomalie sui verbali – avvertono –. È una truffa e le somme finiscono direttamente nelle mani dei malintenzionati”.