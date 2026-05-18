Parcheggiatori abusivi, maxi operazione a Catania: sequestrate anche le somme incassate

Blitz della Polizia Locale in tutta la città: 39 sanzioni, 18 allontanamenti immediati e oltre 48 mila euro di verbali

Prosegue l’attività di controllo della Polizia Locale di Catania finalizzata al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi, una pratica illegale che incide negativamente sulla sicurezza urbana, sul libero utilizzo degli spazi pubblici e sulla percezione di legalità da parte dei cittadini.

Nel corso del fine settimana, le pattuglie del Gruppo di Pronto Intervento di Polizia Giudiziaria hanno condotto una vasta operazione di controllo nelle principali aree cittadine maggiormente interessate dal fenomeno, elevando complessivamente 39 sanzioni nei confronti di soggetti dediti all’attività abusiva, con 18 ordini di allontanamento immediato e il sequestro delle somme ritenute provento dell’attività illecita.

L’azione si è sviluppata in numerose strade e piazze della città, tra cui via Lavandaie, via Santa Sofia, via Dusmet, via Luigi Sturzo, via Del Rotolo, via Pardo, via Puccini, via Cristoforo Colombo, via Gambino, corso Sicilia, nell’area del parcheggio Lidl, viale Kennedy, viale Alcide De Gasperi, piazza Carlo Alberto, piazza Del Tricolore, piazza Borsellino, piazza Verga, piazza Grenoble e piazza Manganelli, aree nelle quali da tempo si registrano segnalazioni da parte dei residenti e degli automobilisti.

Particolare attenzione è stata riservata all’applicazione delle più recenti disposizioni normative introdotte dal Decreto Sicurezza, che ha ulteriormente irrigidito il quadro sanzionatorio nei confronti dei parcheggiatori abusivi, soprattutto nei casi di reiterazione della condotta illecita.

Nel corso delle verifiche sono state inoltre accertate 54 violazioni al Codice della Strada, per un ammontare complessivo di sanzioni pari a 48.146 euro.

L’attività di controllo della Polizia Locale, in ossequio alle direttive impartite dal sindaco Trantino e dall’assessore Coppolino, proseguirà con ulteriori scontrolli nelle zone maggiormente sensibili della città, nell’ambito di una più ampia strategia di presidio del territorio e di tutela della legalità urbana messa in atto da tutte le forze dell’ordine, con l’obiettivo di garantire ai cittadini il libero e sicuro utilizzo degli spazi pubblici e contrastare ogni forma di abusivismo diffuso.