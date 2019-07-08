PARLA IL FRATELLO DI ALESSANDRA, MORTA IN SVIZZERA: "FIDUCIA NELLA GIUSTIZIA"

"Un indagato per la morte di mia sorella?È sicuramente un punto di partenza, ma aspettiamo l'evolversi dell'inchiesta e vedremo cosa accadrà".Cosi dichiara Massimiliano Giordano, il fratello di Alessa...

È sicuramente un punto di partenza, ma aspettiamo l'evolversi dell'inchiesta e vedremo cosa accadrà".

Cosi dichiara Massimiliano Giordano, il fratello di Alessandra, la maestra di Paternò ( che un paio di mesi fa ha deciso di morire a a 46 anni nella clinica Dignitas, in cui si pratica il suicidio assistito, la stessa, a Zurigo, in cui era morto dj Fabo. all'AGI (Agenzia Giornalistica Italia).

La procura ha avviato un'inchiesta affidata al pubblico ministero Angelo Brugaletta.

Nell'indagine è stato notificato un avviso di garanzia per istigazione al suicidio, a Emilio Coveri, 68 anni, fondatore nel 1996 dell'associazione Exit-Italia, che si propone di alimentare il dibattito sul fine vita, a cui Alessandra Giordano, affetta dalla sindrome di Eagle e da una grave depressione, si era iscritta.

Assistito dagli avvocati Giuseppe Camonita e Marco Tringali Massimiliano Giordano spiega che non era a conoscenza del rapporto tra sua sorella a Exit-Italia: "Lo abbiamo saputo soltanto dopo, non sapevamo neanche dell'esistenza di Exit-Italia.

Con la struttura ci sono stati soltanto contatti legati alla restituzione delle ceneri". E assicura: "Noi non abbiamo iniziato una guerra personale contro di lui, né ci interessa rispondere o esprimere opinioni rispetto alla esternazione del suo pensiero".

Di certo "non è accettabile l'assoluto disprezzo per la vita e per i sentimenti di certi personaggi che dietro la libertà di scelta nascondono finalità di natura economica".

Il fratello di Alessandra Giordano afferma: "Conoscevamo le intenzioni che esternava alla famiglia, ma eravamo certi che senza un aiuto esterno non sarebbe stata in grado, considerato che voleva essere accompagnata anche per andare dal medico". Cosa si aspetta dall'inchiesta di Catania? "Nulla, ma siamo certi che la magistratura farà tutto il possibile per accertare eventuali responsabilità, dopo si vedrà".

