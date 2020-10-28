I Carabinieri della Stazione di Belpasso, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali delle Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, hanno arrestat...

I Carabinieri della Stazione di Belpasso, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali

PARTE DA BELPASSO PER COMMETTERE RAPINA IN BANCA NEL MESSINESE

delle Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, hanno arrestato il 27enne Sebastiano DI MARTINO, del posto.L’uomo in particolare, che nel novembre del 2018 si era reso responsabile unitamente a due complici di una rapina in banca commessa nel comune di Itala (ME), dovrà espiare la pena definitiva di 2 anni e 10 mesi di reclusione, è stato tradotto presso il carcere palermitano “Ucciardone”.