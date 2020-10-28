PARTE DA BELPASSO PER COMMETTERE RAPINA IN BANCA NEL MESSINESE
A cura di Redazione
28 ottobre 2020 13:52
L’uomo in particolare, che nel novembre del 2018 si era reso responsabile unitamente a due complici di una rapina in banca commessa nel comune di Itala (ME), dovrà espiare la pena definitiva di 2 anni e 10 mesi di reclusione, è stato tradotto presso il carcere palermitano “Ucciardone”.