PARTE IL SERVIZIO RACCOLTA "PORTA A PORTA" DEGLI ABITI USATI
La Cooperativa Sociale Katane Ambiente dal mese di Aprile effettuerà il servizio di raccolta “porta a porta” degli indumenti usati e accessori di abbigliamento, con cadenza quindicinale.ECCO IL CALEN...
La Cooperativa Sociale Katane Ambiente dal mese di Aprile effettuerà il servizio di raccolta “porta a porta” degli indumenti usati e accessori di abbigliamento, con cadenza quindicinale.
ECCO IL CALENDARIO :
APRILE Giovedì 13 Giovedì 27
MAGGIO Giovedì 11 Giovedì 25
GIUGNO Giovedì 8 Giovedì 22
LUGLIO Giovedì 13 Giovedì 27
AGOSTO Giovedì 31
SETTEMBRE Giovedì 14 Giovedì 28
OTTOBRE Giovedì 12 Giovedì 26
NOVEMBRE Giovedì 9 Giovedì 23
DICEMBRE Giovedì 7 Giovedì 21
I sacchetti potranno essere esposti dalle 7.00 alle 10.00
In alternativa si potranno conferire gli indumenti nelle isole ecologiche.
PER INFO: 347.3908978 (anche su whatsapp)